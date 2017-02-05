Десятки людей загинули через снігопади в Афганістані і Пакистані

У частині Афганістану і Пакистану внаслідок негоди десятки людей загинули, головні шосе закриті.

Понад 50 людей загинули через сильний снігопад, дощ, лавини і холод в кількох районах Афганістану протягом останніх трьох днів, заявили чиновники 5 лютого.

Є побоювання, що кількість загиблих може зрости, рятувальники почали розчищати дороги у віддалених районах.

Губернатор провінції Нурістан Хафиз Абдул Каюм повідомив бюро Радіо Свобода в Афганістані, що напередодні ввечері лавина накрила частину села Хафса, де проживають близько 500 людей. Близько 50 загиблих витягнули з-під снігу в селі.

Омар Мохаммаді, представник управління щодо стихійних лих, сказав, що 16 людей поранені в 25 провінціях Афганістану.

Про сильний снігопад також повідомили в афганській столиці Кабулі, де уряд закрив урядові установи.

19 людей загинули і 17 поранені внаслідок сходження лавин, а також дорожньо-транспортних пригод в провінції.

По інший бік кордону, в північній частині Пакистану, в районі Читрал, щонайменше дев’ять людей загинули через сходження лавин і 14 жителів, вважається, перебувають в пастках в зруйнованих будинках.

Поліція і солдати врятували близько 250 автомобілів і автобусів, які опинилися в пастці через заметіль на шосе Кабул-Кандагар, сказав представник провінції Газні, де повідомлялося про 2 метри снігу.

Магістраль Саланг, що з’єднує північну і центральній частині Афганістану і перетинає високі гори, закрили, дорога залишається заблокованою, поки сніг не очистять.

Центральний уряд в Афганістані оголосив загальнонаціональний вихідний, також закрили міжнародний аеропорт Кабула.