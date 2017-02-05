Порошенко: електропостачання в Авдіївці відновили

Президент України Петро Порошенко заявляє, що електропостачання в Авдіївці на Донеччині відновили.

Як повідомив Порошенко на своїй сторінці в Facebook, про це йому доповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський.

«Вдячний злагодженій роботі українського уряду, Державної служби надзвичайних ситуацій, славетним українським військовим, які зробили все можливе для того, щоби не дати Росії спровокувати гуманітарну катастрофу й дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці, так і по всій лінії фронту», – написав він.

Про відновлення електропостачання також повідомив кореспондент Радіо Свобода, який перебуває в Авдіївці.

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Цього тижня неодноразово повідомлялося, що через загрозу безпеці монтажники не можуть розпочати ремонт пошкодженої внаслідок обстрілів ЛЕП.

В ОБСЄ попереджали, що унаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи.