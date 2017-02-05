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05 лютого 2017, Київ 18:13
Новини | Події

СММ ОБСЄ: в Авдіївці є світло, режим тиші має зберігатися

Представники спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Авдіївці, 3 лютого 2017 року

Представники спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Авдіївці, 3 лютого 2017 року

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У спеціальні моніторинговій місії ОБСЄ підтверджують, що в Авдіївці відновили електропостачання.

При цьому в ОБСЄ наголошують, що режим припинення вогню має зберігатися.

«Світло знову в Авдіївка завдяки спільним зусиллям СММ, СЦКК та ремонтних бригад. Режим припинення вогню має зберігатися. Зупиніть вогонь», – йдеться у повідомленні місії в twitter.

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання, а монтажники через загрозу безпеці не могли розпочати ремонт пошкодженої внаслідок обстрілів ЛЕП.

В ОБСЄ попереджали, що унаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи.

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