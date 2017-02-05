СММ ОБСЄ: в Авдіївці є світло, режим тиші має зберігатися

У спеціальні моніторинговій місії ОБСЄ підтверджують, що в Авдіївці відновили електропостачання.

При цьому в ОБСЄ наголошують, що режим припинення вогню має зберігатися.

«Світло знову в Авдіївка завдяки спільним зусиллям СММ, СЦКК та ремонтних бригад. Режим припинення вогню має зберігатися. Зупиніть вогонь», – йдеться у повідомленні місії в twitter.

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання, а монтажники через загрозу безпеці не могли розпочати ремонт пошкодженої внаслідок обстрілів ЛЕП.

В ОБСЄ попереджали, що унаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи.