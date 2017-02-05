Віце-президент США не виключає послаблення санкцій щодо Росії

Віце-президент США Майк Пенс не виключає послаблення чи й повного скасування санкцій щодо Росії. Про це він сказав у програмі американського телеканалу ABC News.

«Питання санкцій залежить від того, чи побачимо ми певні зміни в позиції Росії і можливість працювати на спільні інтереси, а саме боротьбу з «Ісламською державою», – сказав Пенс.

За його словами, рішення буде ухвалене «найближчими місяцями».

«У нас з Росією є спільний інтерес у протистоянні радикальному ісламському тероризмові, особливо «Ісламській державі», і якщо ми маємо можливість працювати разом, я думаю, що президент шукає можливості почати відносини заново», – додав він.

При цьому віце-президент США зауважив, що в Білому домі активно спостерігають за розвитком ситуації на сході України.

«Ми дуже стурбовані активізацією бойових дій», – сказав Пенс.

Напередодні президент США Дональд Трамп зі своїм українським колегою Петром Порошенком мав телефонну розмову.

«Ми працюватимемо з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону», – процитували інформагенції заяву Трампа після розмови з Порошенком.

Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.