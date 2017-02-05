У Румунії скасували указ, який викликав антикорупційні протести

У Румунії уряд соціал-демократів офіційно скасував надзвичайний указ, який передбачає декриміналізацію окремих злочинів посадовців, що викликав масові протести громадськості.

«Указ був переглянутий», – сказав урядовець агенції Reuters.

Кабінет прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну підтвердив скасування в заяві, яка була опублікована після екстреної наради з цього питання.

Ґріндяну заявляв 4 лютого, що він не хоче розділяти Румунію. Він зробив цю заяву на тлі протестів – десятки тисяч людей збиралися на протести по всій країні вже п’ятий день поспіль.

4 лютого поліція повідомила, що загальна кількість демонстрантів – 330 тисяч людей, це найбільші протести в країні від 1989 року, коли був повалений режим комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску.

Указ захистив би десятки політиків від судового переслідування через корупцію.