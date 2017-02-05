Цеголко: в Авдіївці теплопостачання перейшло на стабільний режим

В Авдіївці теплопостачання перейшло на стабільний режим, повідомив речник президента України Святослав Цеголко.

«Теплопостачання Авдіївки з аварійного режиму на резервних генераторах перейшло на стабільний режим. У місті відновлене вуличне освітлення», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Цеголко також зазначив, що продовжуються роботи щодо переходу водопостачання на цілодобовий режим.

Раніше сьогодні в Авдіївці відновили електропостачання, якого частково не було через активні бойові дії та пошкодження ЛЕП від 29 січня.

У ДСНС повідомляли, що станом на 5 лютого в Авдіївці забезпечили мінімальну температуру теплоносія в тепломережі, у квартирах підтримується температура повітря 18-20 градусів тепла, для подачі питної води рятувальники запустили генератор, а також додатково організували підвіз питної води місцевим жителям у віддалені частини міста.

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

В ОБСЄ попереджали, що унаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи.