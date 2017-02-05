Поліція: на блокпості у Бахмуті депутат вдарив поліцейського

На блокпості у Бахмуті Донецької області стався конфлікт, народний депутат вдарив поліцейського.

Як повідомляє прес-служба поліції, 4 лютого на блокпості група людей намагалася перешкодити поліцейському перевірити їхній автомобіль.

«Зі слів працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду у Бахмуті, почав конфліктувати та перешкоджати здійсненню перевірки. Він надав вказівку водію покинути територію блокпосту та вдарив співробітника поліції в область тулубу», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, під час конфлікту депутат нецензурно висловлювався, погрожував поліцейським фізичною розправою.

У поліції прізвища депутата не вказують, щодо поліцейського – він звернувся з забоєм грудної клітини до медичного закладу, перебуває у лікарні.

Вказаний факт зареєстрований, триває перевірка, додають силовики.

Цього тижня на залізничній станції в Бахмуті перекрили рух, у січні активісти розпочали блокування залізниці на Луганщині. Раніше активісти оголосили про проведення безстрокової громадської акції протесту, щоб не допускати перевезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.