У Луцьку тисячі людей попрощалися з міським головою Миколою Романюком

У Луцьку на Театральному майдані волиняни прощалися з міським головою Миколою Романюком.

Заупокійні молебні провели представники двох конфесій: у Свято-Троїцькому кафедральному соборі – УПЦ КП, а також у приміщенні облмуздрамтеатру – УПЦ (Московського патріархату).

Наприкінці служби лучани скандували «Дякую!» і провели труну до виходу із території собору оплесками.

З Миколою Романюком прийшли попрощатися депутати різних рівнів нинішнього та попереднього скликань, керівники усіх гілок обласної влади.

Саме з ініціативи Володимира Романюка місто Волноваха стало побратимом Луцька. Сьогодні міський голова Волновахи проводжав в останню путь свого колегу разом із міськими головами Житомира, Львова та інших українських міст.

За неповних дві каденції міського голови Миколи Романюка Луцьк посів четверте місце серед міст України за рівнем комфорту. Міський голова особливо дбав про облаштування старовинної частини в районі замку, часто сам брав участь в екологічних акціях, зокрема посадці дерев.

59-річного Миколу Романюка госпіталізували 31 січня до реанімаційного відділення Луцької клінічної лікарні. 3 лютого він помер.

Миколу Романюка поховали на його малій батьківщині в селі Золочівка Демидівського району Рівненської області.