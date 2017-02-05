Нападник в Луврі відмовився спілкуватися зі слідчими

Чоловік, поранений силовиками під час нападу з мачете на охоронця Лувра у Парижі, відмовляється спілкуватися зі слідчими, повідомляють судові джерела.

29-річний єгиптянин, ідентифікований як Абдулла Ред ах-Хамамі, був поранений 3 лютого після нападу з мачете.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав цю подію терористичним актом.

Слідчі вирішили допитати підозрюваного на лікарняному ліжку в паризькій лікарні після того, як його стан покращився, повідомили джерела.

«Перша розмова відбулася сьогодні вранці, але вона виявилася короткою. На даний момент він відмовляється спілкуватися зі слідчим», – повідомило агенції Reuters джерело в прокуратурі.

Батько ах-Хамамі сказав, що його син був у Парижі в діловій поїздці. Він сказав, що його син проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Єгипетський генерал поліції у відставці сказав, що немає ніяких ознак того, що його син був прихильником радикалів.

Французькі слідчі шукають докази, щоб встановити, чи діяв чоловік сам, імпульсивно, або за чиїмось наказом.