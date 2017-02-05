В Івано-Франківську показали поставку «Гамлета» у стилі неоопери жахів

В Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка в суботу і неділю відбулася прем’єра експериментальної постановки за мотивами п’єси Шекспіра «Гамлет».

Експериментальність у тому, що зроблена вона за перекладом Юрія Андруховича у стилі неоОпери жахів (композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко) з участю представників формації «Нова опера» та зіркових солістів-франківчан, а показ вистави проводився у підвалі театру, в машинній залі.

За словами режисера Ростислава Держипільського, «починаючи від локацій і закінчуючи персонажами, хором – це нове в Україні». Він вважає, що драматургія Шекспіра це «стерпить», бо «вона геніальна в різні часи, в різні епохи, в різних подачах і жанрах».

У виставі, окрім акторів з Івано-Франківська, грають кияни Ірма Вітовська, Анастасія Блажук, Дмитро Рибалевський, львів’янин Юрій Хвостенко.

Роль Гамлета дісталася івано-франківцю Олексію Гнатковському.

«Кожен відрізок часу формує свого Гамлета – це лакмус того часу, в якому він живе», – каже актор.

Місця для глядачів облаштовані за зразком зали шекспірівського театру «Глобус».

Композитор Роман Григорів зазначив, що ідея такої вистави з’явилася під час фестивалю «Porto Franko ГогольFest», який проходив в Івано-Франківську в минулому році.

В соцмережах уже з’явилися перші рецензії на експериментальну постановку. Як написав прикарпатський письменник Володимир Єшкілєв на сайті видання «Фіртка», «на вихідних Франківськ жив Шекспіром. Обласний театр відчинив свої підземелля задля постановки «Гамлета». Що й казати – ситуація назріла».

У Києві в «Мистецькому арсеналі» новітню постановку «Гамлета» планують показати 29 березня. Хочуть також зіграти її у Гданську на фестивалі Шекспіра та в Данії, на батьківщині Гамлета – в палаці Кронборг.