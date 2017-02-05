ДСНС: в Авдіївці до електропостачання ще не підключили район «Ювілейний» і кілька вулиць

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що до електропостачання підключене майже все місто Авдіївка.

Як повідомляє прес-служба відомства, залишаються не підключеними лише мікрорайон «Ювілейний», вулиці Грушевського, Маяковського, Степна, Незалежності, 50-ти річчя АКХЗ, Пархоменко та вулиця Донецька.

За даними ДСНС, на Авдівському коксохімічному заводі підключили один ввід, ведеться робота щодо підключення служб заводу та другого вводу.



У відомстві додають, що станом на 20:00 піротехнічні групи обстежили дорогу від села Камянка до Донецької фільтрувальної станції 3,5 кілометра та близько двох гектарів території поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Раніше сьогодні в Авдіївці відновили електропостачання, якого не було через активні бойові дії та пошкодження ЛЕП від 29 січня.

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання, а монтажники через загрозу безпеці не могли розпочати ремонт пошкодженої внаслідок обстрілів ЛЕП.

В ОБСЄ попереджали, що унаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи.