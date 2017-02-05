Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє про намір відновити завтра навчання в усіх школах Авдіївки. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Як раніше повідомляв Жебрівський, 3 лютого в Авдіївці працювали дві школи – №7 і №1, школи відвідали 228 дітей.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що станом на 10:00 5 лютого з Авдіївки евакуйовані 290 осіб (з них 135 дітей).

Від 29 січня на Донбасі різко загострилася ситуація, зокрема в Авдіївці. Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання, а монтажники через загрозу безпеці не могли розпочати ремонт пошкодженої внаслідок обстрілів ЛЕП.

Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.