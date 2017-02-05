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05 лютого 2017, Київ 22:39
Новини | Міжнародні

Ле Пен на початку президентської кампанії критикує ЄС і радикальний іслам

Марін Ле Пен

Марін Ле Пен

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Лідер ультраправих Франції Марін Ле Пен почала свою президентську кампанію, пообіцявши поставити Францію на перше місце.

Кандидат від Національного фронту (FN) розкритикувала Європейський союз, масову імміграцію і радикальний іслам.

Вона розповіла своїм прихильникам в східному місті Ліон, що ЄС калічить Францію.

«Якщо ЄС не скориться, то я буду просити французів голосувати на референдумі, щоб піти з цього кошмару», – сказала вона близько трьом тисячам прихильників Національного фронту.

Вона також розкритикувала радикальний іслам.

«Ми не хочемо жити під гнітом або загрозою ісламського фундаменталізму», – сказала Ле Пен.

Згідно з опитуваннями, Ле Пен може розраховувати на найбільшу кількість голосів виборців в першому турі виборів президента Франції 23 квітня. Втім аналітики прогнозують, що їй все ж доведеться піти на другий тур 7 травня, де вона змагатиметься з колишнім банкіром Емануелем Марконом.

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