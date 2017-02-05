ДСНС: на Закарпатті все ще є підтоплення, проте потреби у евакуації людей немає

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що на Закарпатті залишаються підтопленими 72 гектари сільгоспугідь та понад 4 гектари присадибних ділянок у Виноградівському районі.

Як повідомляє прес-служба відомства, внаслідок танення снігу та дощів сьогодні сталося часткове підтоплення 9 домогосподарств, все ще залишаються підтопленими 3 домогосподарства у Іршавському районі та одне в Ужгороді.

За даними ДСНС, паводковою водою перелито місцеву заплавну автодорогу Тисянка-Геївці, рух автотранспорту обмежили, також перелито дорожнє полотно на дорозі місцевого значення у Виноградівському районі (село Шаланки).

За інформацією місцевих органів влади станом на 18:00 потреби у евакуації населення немає, додають у ДСНС.

Сьогодні раніше голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що на річці Уж на території сусідньої Словаччини утворився затор із льодових брил загальною довжиною 5 кілометрів. Він припустив, що у разі нерозблокування льодоходу вода в Ужі стрімко підніметься й може затопити частину села Сторожниці й Ужгорода.

У ДСНС зазначають, що українська сторона звернулася до словацької із проханням провести заходи щодо розбирання льодового затору.