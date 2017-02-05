У «Батьківщині» підтверджують зустріч Тимошенко з Трампом

У партії «Батьківщина» підтверджують зустріч лідера партії Юлії Тимошенко з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє прес-служба політичної сили з посиланням на народного депутата Сергія Власенка, який супроводжував Тимошенко під час її поїздки в США, зустріч мала приватний характер, тому партія не може розкривати будь-які нюанси її змісту.

«Я не робив хронометражу зустрічі. Але це не було не однохвилинне handshake (рукостискання – ред.)», – сказав він у коментарі виданню «Цензор.нет», яке цитує прес-служба «Батьківщини».

При цьому Власенко не зміг повідомити, хто супроводжував Тимошенко в залі, де проходив Молитовний сніданок.

«Не знаю. На зустрічі я не був присутній і не можу коментувати, хто кого бачив, і так далі», – сказав депутат.

Напередодні окремі західні ЗМІ, зокрема The Washington Post та Politico з посиланням на власні джерела повідомили про зустріч президента США Дональда Трампа і лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко за лаштунками щорічного Національного молитовного зібрання у Вашингтоні у четвер. За даними ЗМІ, у ході зустрічі Трамп запевнив Тимошенко у тому, що санкції проти Росії залишаться в силі, доки Україна не буде у безпеці. Водночас у західній пресі написали, що в адміністрації Трампа підтвердили зустріч з Тимошенко, але про жодні офіційні гарантії їй не йшлося.

У виданні Washington Post зазначили, що представники делегації від «Батьківщини», які були з Тимошенко у Вашингтоні, підтвердили слова Трампа про збереження санкцій щодо Росії. Водночас вони додали, що сама лідер «Батьківщини» не коментуватиме зустріч з американським лідером.