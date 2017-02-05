У Румунії тривають протести після скасування указу щодо корупційних злочинів

У Румунії продовжуються протести після скасування указу щодо декриміналізації певних корупційних злочинів.

За оцінками телеканалів, близько 200 тисяч людей протестували в Бухаресті, багато хто вимагав відставки прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну.

Протести також були і в інших містах.

У Румунії сьогодні уряд соціал-демократів офіційно скасував указ, що викликав протести, які тривають майже тиждень. Крім того, уряд розсекретив стенограми дискусій на засіданні, коли був ухвалений указ, який захистив би десятки політиків від переслідування.

Днем раніше прем’єр Ґріндяну заявляв, що він не хоче розділяти Румунію. Він зробив цю заяву на тлі протестів – десятки тисяч людей збираються на протести по всій країні вже п’ятий день поспіль.

4 лютого поліція повідомила, що загальна кількість демонстрантів – 330 тисяч людей, це найбільші протести в країні від 1989 року, коли був повалений режим комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску.

Указ захистив би десятки політиків від судового переслідування через корупцію. Скасований документ дозволяв, зокрема, уникнути в’язниці посадовим особам, спійманим на хабарі в розмірі менш як 200 тисяч леїв (це приблизно 47 з половиною доларів).