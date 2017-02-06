КМДА: у Києві через снігопад вранці 6 лютого обмежать в’їзд вантажівок

У Києві через снігопад обмежать в’їзд великогабаритного транспорту 6 лютого з 06:00 ранку, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру нагадують, що 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади, вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву – 1,5-2 сантиметри, вдень – на 2-3 сантиметри, температура вдень близько 5-7 градусів морозу, вночі – 7-9 градусів морозу.

В адміністрації закликають водіїв користуватися громадським транспортом, дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху, а також їздити з увімкненими габаритними вогнями чи протитуманними ліхтарями.