До Дніпра із зони бойових дій на Донбасі доправили трьох поранених військових

До Дніпра із зони бойових дій на Донбасі в неділю доправили трьох військових. Інформацію про це підтвердила радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, волонтерка Тетяна Губа.

За її даними, стан усіх трьох військових оцінюють як середньої важкості, усі бійці притомні. Їх транспортували до Дніпра військовим вертольотом.

Як поінформувала Тетяна Губа, у одного з військових – кульове поранення.

Раніше в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова повідомили, що рятують кількох тяжкопоранених бійців з-під Авдіївки, доправлених в різні дні, а також офіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитра Третейкіна, якого в суботу повторно прооперували.



Як розповів сам поранений співробітник ДСНС Дмитро Третейкін до операції, поранення він отримав, коли вийшов зі штабу в Авдіївці зустрічати та розвантажувати чергову машину з гуманітарною допомогою.



У штабі АТО повідомили, що 5 лютого у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий поранений. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики порушують режим тиші на всіх напрямках, зокрема, і в Авдіївці.

Як повідомляв перший заступник начальника об’єднаного оперативного штабу Андрій Цвєтков, станом на 3 лютого на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.