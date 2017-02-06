На Донбасі за добу поранені п’ятеро українських воїнів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в зоні бойових дій 5 лютого були поранені п’ятеро українських військових, ще один був травмований. Підтримувані Росією бойовики загалом здійснили 94 обстріли українських позицій, вказує штаб АТО.

Заборонену мінськими домовленостями артилерію сепаратисти застосували на Маріупольському напрямку, в Бердянському, Лебединському і Талаківці, ідеться в ранковому зведенні. Обстріли зафіксовані й на інших напрямках, додають українські військові.

В угрупованні «ДНР» твердять, що українські військові обстріляли Донецьк та передмістя Горлівки – селища Зайцеве.

Також бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі в районі Донецької фільтрувальної станції, який нібито зірвав ремонт на цьому об’єкті. Підтвердження цієї інформації від спостерігачів ОБСЄ, які 5 лютого допомагали в організації ремонту інфраструктурних об’єктів, наразі немає.

В угрупованні «ЛНР» повідомляють про два обстріли з боку українських військових – у районі сіл Калинівка та Жовте.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.