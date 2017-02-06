Росія, Туреччина та Іран розпочали другий раунд переговорів щодо СиріїA

МЗС Казахстану повідомляє, що представники Росії, Туреччини та Ірану розпочали зустріч для обговорення механізмів спостереження за укладеним за посередництва цих країн припиненням вогню в Сирії.

Зовнішньополітичне відомство Казахстану також повідомило, що представники ООН і Йорданії теж візьмуть участь у зустрічі в казахстанській столиці Астані.

Перший раунд переговорів в Астані, який відбувся 23 – 24 січня, не призвів до прогресу в досягненні політичного врегулювання шестирічної громадянської війни. Водночас представники Росії, Туреччини та Ірану погодилися створити механізм, так звану Об’єднану оперативну групу, щоб контролювати крихке припинення вогню в Сирії.

Москва і Тегеран виступають на боці уряду президента Сирії Башара Асада в цій громадянській війні, натомість Анкара підтримує опозицію.

За оцінками ООН, близько 300 тисяч сирійців були вбиті, мільйони стали біженцями внаслідок збройного конфлікту, який триває з 2011 року.