Трамп обговорив події на Донбасі з генеральним секретарем НАТО

Президент США Дональд Трамп обговорив збройний конфлікт на сході України у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом і погодився взяти участь у зустрічі лідерів альянсу пізніше в цьому році. Про це інформує Білий дім.

У заяві адміністрації Трампа про розмову, що відбулася 5 лютого, йдеться, що двоє лідерів «обговорили можливості для мирного врегулювання конфлікту». Інших подробиць повідомлення не містить.

Попередня адміністрація США та інші країни Заходу запроівадили санкції щодо Росії через анексію Криму та підтримку Москвою сепаратистських бойовиків на сході України. Від початку збройного протистояння на Донбасі загинули майже 10 тисяч людей.

Президент США Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.

Віце-президент США Майк Пенс не виключив послаблення чи й повного скасування санкцій щодо Росії. Про це він сказав наприкінці минулого тижня у програмі американського телеканалу ABC News.

Також минулого тижня в ООН посол США Ніккі Гейлі, яка представляє позицію адміністрації Трампа, засудила Росію через активізацію бойових дій на сході України. Вона повторила позицію США щодо того, що санкції, запроваджені через анексію Криму, залишаться чинними до деокупації півострова.