Київ стоїть у 10-бальних заторах

Зранку 6 лютого в столиці України краще пересуватися пішки, ніж на автомобілі. Про це свідчать дані сервісу «Яндекс. Затори», який оцінює дорожні ускладнення в Києві найвищим показником – 10 балів.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) закликала жителів і гостей столиці не користуватися власним авто під час снігопаду та віддавати перевагу громадському транспорту.

«Це дуже необхідно для якісного та своєчасного прибирання снігу в умовах снігопаду та значно прискорить роботу комунальних служб і дозволить уникнути виникнення заторів на дорогах міста», – ідеться в повідомленні.

Раніше в КМДА оголосили, що через снігопад обмежують в’їзд великогабаритного транспорту 6 лютого з 06:00 ранку.

Рясний снігопад у Києві розпочався вночі, синоптики оцінювали ймовірний приріст висоти снігового покриву вночі на 1,5 – 2 сантиметри, вдень – на 2 – 3 сантиметри.