Росія знову відмовилася видати Сенцова і Кольченка

Росія знову безпідставно відмовилася видати українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка, оскільки вважає їх своїми громадянами. Про це у Facebook 6 лютого написав заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов.

«Це «громадянство» було примусово нав’язане усім кримчанам одночасно з анексією Криму. Обидві ці дії Росії є нікчемними за міжнародним правом», – йдеться у його повідомленні, в якому він також наводить копію відповіді міністерства закордонних справ Росії, датовану 9 січня 2017 року.

Пєтухов запевнив, що Україна добиватиметься повернення політв’язнів через міжнародні організації, що мають вплив на Росію, а також у рамках позовів, поданих до Європейського суду з прав людини.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де звинуватили в організації терактів на півострові.

Обидва вину не визнали. У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, однак у жовтні 2016 року Росія відмовила в їхній екстрадиції.