У Румунії прем’єр Ґріндяну відмовляється йти у відставку

Прем’єр-міністр Румунії Сорін Ґріндяну заявив 5 лютого, що не піде у відставку, як цього вимагають сотні тисяч протестувальників у всій країні. З цією заявою румунський прем’єр виступив після того, як румунський уряд скасував непопулярний указ щодо декриміналізації деяких видів корупції.

В інтерв’ю телекомпанії Antena3 Ґріндяну додав, що у відставку його може відправити лише парламент, але владна партія соціал-демократів має контрольний пакет у цьому органі. Прем’єр також вказав, що уряд, який перебуває при владі всього лише місяць, «несе відповідальність перед людьми, які голосували за нас».

Після відкликання урядом суперечливого рішення масові публічні протести перетворилися на демонстрації протесту проти влади на чолі з Ґріндяну в цілому. Близько півмільйона демонстрантів вийшли на вулиці по всій країні на шостий день протестів, в тому числі понад 200 тисяч – лише в столиці країни Бухаресті, твердять ЗМІ.