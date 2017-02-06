Трамп попереджає про небезпеку через рішення судів щодо імміграції

Президент США Дональд Трамп продовжив критику федеральних судів країни на другий день після того, як судді блокували його рішення про тимчасову заборону на в’їзд до США громадян семи переважно мусульманських країн, а також усіх біженців.

5 лютого у Twitter Трамп заявив, що ці судові рішення можуть піддати американців «небезпеці».

«Просто не можу повірити, що суддя може піддати нашу країну такій небезпеці. Якщо щось трапиться, варто звинуватити його і судову систему», – написав Трамп.

«Я доручив міністерству внутрішньої безпеки дуже уважно перевірити людей, які приїжджають до нашої країни. Суди роблять цю роботу дуже важкою», – додав президент США.

Федеральний апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско 5 лютого відхилив запит міністерства юстиції США і не погодився негайно відновити дію імміграційного указу президента Дональда Трампа.

Це означає, що заборона на в’їзд до США громадянам семи переважно мусульманських країн, а також усім біженцям не працюватиме щонайменше до кінця розгляду поданої міністерством юстиції скарги.

Ввечері 3 лютого суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт, призначений іще Джорджем Бушем-молодшим, припинив дію положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян семи країн, безстрокове припинення допуску у країну сирійських біженців і 120-денну заборону на прийняття біженців із решти країн світу.

Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.