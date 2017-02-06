Снігопад не вплинув на рух потягів – «Укрзалізниця»

Сильний снігопад 6 лютого не вплинув на рух пасажирських потягів, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Попри складні погодні умови зранку 6 лютого 2017 року рух пасажирських поїздів здійснюється за графіком. На роботи з очищення від снігу колій, вокзалів і станцій загалом вийшли близько 750 залізничників. Загалом за ніч із залізничних станцій працівники встигли вивезти понад 1,5 тисячі кубометрів снігу. Працівники залізниць також вручну очистили близько тисячі стрілочних переводів», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Тим часом, у Києві через снігопад обмежили в’їзд великогабаритного транспорту.

В Укргідрометцентрі повідомили, що 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади, вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву – 1,5-2 сантиметри, вдень – на 2-3 сантиметри, температура вдень близько 5-7 градусів морозу, вночі – 7-9 градусів морозу.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у західних областях.