ЄС ще раз продемонструє свою тверду позицію щодо України – Могеріні

Погіршення ситуації в Україні розглядатимуть 6 лютого голови європейських дипломатичних відомств у Брюсселі і, як переконує високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріка Могеріні, співдружність нині вкотре підтвердить свою тверду позицію щодо суверенності та територіальної цілісності України.

«З боку Європейського союзу ми маємо чітке бачення: незаконна анексія Криму не визнаватиметься, а Мінські угоди повинні бути повністю реалізовані, включно з тим, що спочатку слід встановити режим припинення вогню, відновити спокій на сході України. Це – необхідність. Я переконана, що ЄС сьогодні ще раз засвідчить свою тверду позицію та працюватиме з усіма партнерами, включно у «нормандському форматі», де залучені Україна та Росія, щоб знайти шлях вирішення конфлікту», – заявила голова європейської дипломатичної служби.

Також Могеріні зазначила, що останніми днями мала розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, а напередодні зустрічалася з віце-прем’єр-міністром України Іванною Климпуш-Цинцадзе, яка перебуває у Брюсселі.

За словами Федеріки Могеріні, міністри закордонних справ ЄС нині також проаналізують український план дій щодо реформ.

«ЄС хоче інвестувати в розвиток соціальної й економічної сфери цієї країни, задля того, задля добробуту всіх українців. Відомо, що це є дуже важливою частиною нашої роботи», – зауважила Могеріні перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Українське питання стоїть першим в плані засідання Ради міністрів закордонних справ під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

Інші питання наради – Лівія, Близький схід, Єгипет і діалог між Сербією та Косово.