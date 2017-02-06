Міносвіти: в Україні почалася реєстрація на ЗНО

6 лютого розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне тестування (ЗНО), яка триватиме до 17 березня, йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки України.

Основна сесія тестування пройде від 23 травня до 16 червня, додаткова – з 3 до 12 липня.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, у рамках основної сесії 23 травня відбудеться тестування з української мови і літератури; 25 травня – тестування з іспанської, німецької і французької мов; 29 травня – з англійської мови; 31 травня – з математики; 2 червня – з історії України; 6 червня – з російської мови; 8 червня – з біології; 12 червня – з географії; 14 червня – з фізики і 16 червня – з хімії.

За даними Міносвіти, цього року для випускників 2017 року першим обов’язковим предметом буде українська мова і література. Другий предмет потрібно обрати з-поміж математики й історії. Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування: математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія. Крім того, можна скласти в формі ЗНО ще один, четвертий предмет, який не є обов’язковим.

Випускники минулих років обов’язково мають складати ЗНО лише з української мови й літератури. Інші три предмети – на їхній вибір.

У січні в Україні розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.