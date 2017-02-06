ООН: число цивільних жертв в Афганістані зросло на 3% у 2016-му

Організація Об’єднаних Націй заявляє, що число жертв серед цивільного населення в Афганістані рекордно зросло в 2016 році.

Як повідомляє місія ООН в Афганістані, внаслідок конфлікту в цій країні минулого року загинули 3498 цивільних, 7920 були поранені – це на 3% більше, ніж попереднього року.

За повідомленням, третина загиблих чи поранених – діти.

До близько 61% всіх цивільних втрат призвели дії антиурядових груп, таких як «Талібан» й «Ісламська держава», йдеться в звіті.

За даними ООН, сили безпеки Афганістану відповідальні за близько 20 відсотків усіх жертв, проурядові військові формування і міжнародні сили причетні до 2% цивільних втрат.