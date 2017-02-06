Кремль: між Україною і Росією «немає конфлікту»

У Кремлі не погоджуються з формулюванням американської сторони про існування «тривалого конфлікту між Україною і Росією», заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Що стосується формулювання про конфлікт між Україною та Росією: між Україною і Росією немає конфлікту. Донбас – це виключно внутрішньоукраїнський конфлікт», – заявив речник Володимира Путіна.

4 лютого президенти США й України Дональд Трамп і Петро Порошенко мали телефонну розмову. Як повідомило посольство США в Україні, під час переговорів йшлося, зокрема «про тривалий конфлікт України з Росією».

За повідомленням, Трамп під час розмови пообіцяв, що США будуть працювати з Україною, Росією й усіма іншими сторонами, щоб допомогти гарантувати мир уздовж кордону. Крім того, Трамп і Порошенко обговорили майбутню зустріч.

Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.