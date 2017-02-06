За минулу добу на Донбасі шестеро військових поранені – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає, шестеро поранені, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами,порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків були зафіксовані на всіх напрямках.

«Маріупольський напрямок, кількість обстрілів на цих рубежах перевищує показники на двох інших напрямках. Як і раніше, бойові дії ведуться по всьому фронту, противник застосовує важке озброєння, веде вогонь і вдень, і вночі. Найскладніша ситуація залишається у Мар’їнському районі», – сказав він.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби Донецька, Ясинуватої, Макіївки, Докучаєвська, Зайцева. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові порушили режим тиші два рази.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасіспостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватилиодна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. В останні дні біля Авдіївці спостерігається певне затишшя.