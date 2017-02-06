КМДА: в’їзд вантажівок до Києва частково відновлюється

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що в’їзд вантажівок до Києва частково відновлюється. Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«У Києві за ніч випало 15 сантиметрів опадів. Наразі для прибирання задіяна вся доступна техніка, в тому числі 267 одиниць снігоприбиральних авто «Київавтодору». Ситуація на дорогах поступово нормалізується», – сказав Пантелеєв, якого цитує прес-служба КМДА.

За його словами, комунальні служби продовжують прибирання доріг у посиленому режимі, на основних спусках і підйомах Києва продовжують працювати 10 тягачів.

При цьому у КМДА попереджають, що режим обмеження в’їзду вантажівок можуть застосувати сьогодні ще раз у вечірні години.

Раніше в КМДА оголосили, що через снігопад обмежують в’їзд великогабаритного транспорту 6 лютого з 06:00 ранку.

Сьогодні вранці повідомлялося про 10-бальні затори в Києві. Місцева влада закликала жителів і гостей столиці не користуватися власним авто під час снігопаду та віддавати перевагу громадському транспорту.

Рясний снігопад у Києві розпочався вночі, синоптики оцінювали ймовірний приріст висоти снігового покриву вночі на 1,5 – 2 сантиметри, вдень – на 2 – 3 сантиметри.