Нетаньягу хоче спільної реакції на ракетні випробування Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляє, що хоче виробити спільну відповідь із Великобританією і США на нещодавні ракетні випробування Ірану.

6 лютого в Лондоні Нетаньягу планує провести переговори із британськими прем’єром Терезою Мей і міністром закордонних справ Борисом Джонсоном. Наступного тижня у Вашингтоні він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Перед поїздкою до Лондона 5 лютого Нетаньягу вкотре заявив про потребу співпраці трьох країн для протистояння «надзвичайній агресії, нахабству і зухвалості» Ірану.

Трамп раніше назвав ядерну угоду між Тегераном і державами-лідерами «катастрофою». Його адміністрація запровадила нові санкції проти Ірану 3 лютого після того, як Тегеран провів випробування балістичних ракет середньої дальності.

6 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не згодна з коментарями Трампа, який назвав Іран «терористичною державою». Водночас він додав, що відмінності в позиціях США і Росії не мають заважати їм налагоджувати відносини.

«Це не секрет, що погляди Москви і Вашингтона у багатьох міжнародних питаннях діаметрально протилежні», – сказав Пєсков.