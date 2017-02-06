У Кремлі очікують вибачень від журналіста Fox News за слова «Путін – убивця»

Кремль заявляє, що очікує від американського телеканалу Fox News вибачень за «неприпустимі» коментарі на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Ведучий Білл О’Рейлі під час інтерв’ю з Трампом 5 лютого назвав Путіна «вбивцею», намагаючись домогтися від американського президента більш докладних роз’яснень того, чому той поважає російського колегу.

«Ми вважаємо подібні слова з боку телекомпанії Fox News неприпустимими й образливими і, чесно кажучи, вважали за краще б отримати вибачення від такої поважної телекомпанії», – заявив речник Путіна Дмитро Пєсков 6 лютого.

Відповідь Трампа на цю репліку журналіста Fox News Пєсков залишив без коментарів.

У показаному 5 лютого інтерв’ю телеканалу Fox інтерв’юер Білл О’Рейлі спитав Трампа, чи він поважає Путіна. Трамп відповів, що поважає, і що «краще ладнати з Росією, ніж ні». «Але ж він убивця, Путін – убивця», – сказав О'Рейлі. «Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте? Наша країна настільки безневинна?» – відповів на це твердження Трамп.

Через таку відповідь президент США опинився під вогнем критики з боку як республіканців, так і демократів.