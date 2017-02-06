Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
06 лютого 2017, Київ 15:13
Новини | Міжнародні

У Кремлі очікують вибачень від журналіста Fox News за слова «Путін – убивця»

Ведучий Білл О’Рейлі під час інтерв’ю з Трампом 5 лютого назвав Путіна «вбивцею», намагаючись домогтися від американського президента більш докладних роз’яснень того, чому той поважає російського колегу

Ведучий Білл О’Рейлі під час інтерв’ю з Трампом 5 лютого назвав Путіна «вбивцею», намагаючись домогтися від американського президента більш докладних роз’яснень того, чому той поважає російського колегу

Дивитись коментарі

Кремль заявляє, що очікує від американського телеканалу Fox News вибачень за «неприпустимі» коментарі на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Ведучий Білл О’Рейлі під час інтерв’ю з Трампом 5 лютого назвав Путіна «вбивцею», намагаючись домогтися від американського президента більш докладних роз’яснень того, чому той поважає російського колегу.

«Ми вважаємо подібні слова з боку телекомпанії Fox News неприпустимими й образливими і, чесно кажучи, вважали за краще б отримати вибачення від такої поважної телекомпанії», – заявив речник Путіна Дмитро Пєсков 6 лютого.

Відповідь Трампа на цю репліку журналіста Fox News Пєсков залишив без коментарів.

У показаному 5 лютого інтерв’ю телеканалу Fox інтерв’юер Білл О’Рейлі спитав Трампа, чи він поважає Путіна. Трамп відповів, що поважає, і що «краще ладнати з Росією, ніж ні». «Але ж він убивця, Путін – убивця», – сказав О'Рейлі. «Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте? Наша країна настільки безневинна?» – відповів на це твердження Трамп.

Через таку відповідь президент США опинився під вогнем критики з боку як республіканців, так і демократів.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG