Поліція: через снігопад обмежили рух вантажівок на дорогах на Житомирщині і Черкащині

Через складні погодні умови обмежено рух вантажівок на автошляхах у Житомирській та Черкаській областях.

Як повідомляє прес-служба управлінні безпеки дорожнього руху Нацполіції, для запобігання накопиченню великої кількості транспорту в Києві та Київській області через запроваджене обмеження для руху вантажівок, із 12:00 обмежений рух вантажного та великогабаритного транспорту по автомобільних дорогах М-06 Київ – Чоп та М-07 Київ-Ковель-Яготин в межах Житомирської області.

Крім того, у Черкаській області запроваджено тимчасове обмеження для руху великогабаритного та великовагового транспорту, зокрема, на автодорогах: М- 05 Київ – Одеса (від 143 по 274 кілометр ); Н-01 Київ – Знам’янка (від 123 до 241 кілометра); Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м. Кременчук) (від 81 до 169 кілометра).

Сьогодні вранці в Києві через снігопад обмежували в’їзд великогабаритного транспорту, згодом це обмеження скасували.

Рясний снігопад у Києві розпочався вночі, синоптики оцінювали ймовірний приріст висоти снігового покриву вночі на 1,5 – 2 сантиметри, вдень – на 2 – 3 сантиметри.