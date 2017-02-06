Мінфін завершує переговори з МВФ – Данилюк

Міністерство фінансів України завершує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо отримання наступного кредитного траншу. Про це повідомив керівник відомства Олександр Данилюк.

За його словами, Мінфін продовжує обговорення технічних деталей меморандуму співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

Данилюк очікує, що цього тижня всі технічні питання будуть погоджені.

«Усі транші, заплановані на цей рік, мають бути отримані, оскільки це є важливим індикатором реформ», – сказав він.

Наприкінці січня у МВФ повідомляли, що фонд визначиться з датою засідання Ради директорів з питання третього перегляду програми EFF (програма розширеного фінансування) після доопрацювання меморандуму про співпрацю з Україною.

У жовтні 2016 року в МВФ повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом, для чого необхідно виконати низку умов, Київ може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності.