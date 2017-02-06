Кулеба: передав генсекретареві Ради Європи листа від журналіста Сущенка

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляє, що передав генеральному секретареві Ради Європи листа від українського журналіста Романа Сущенка. Про це він написав у своєму twitter.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство». Суд продовжив Сущенку до 30 квітня.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона також називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.