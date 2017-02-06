Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
06 лютого 2017, Київ 15:14
Новини | Події

Кулеба: передав генсекретареві Ради Європи листа від журналіста Сущенка

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Дивитись коментарі

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляє, що передав генеральному секретареві Ради Європи листа від українського журналіста Романа Сущенка. Про це він написав у своєму twitter.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство». Суд продовжив Сущенку до 30 квітня.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона також називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG