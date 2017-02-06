Уряд: меморандум із МВФ не передбачає підвищення пенсійного віку

Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку у рамках вимог щодо проведення пенсійної реформи, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

За його словами, міністерство разом із фондом розробили модель, яка не передбачає підвищення пенсійного віку. Ключовим елементом нової моделі є стаж роботи.

«Підвищення віку є і неправильним, і несправедливим», – сказав він.

При цьому міністр висловив упевненість у тому, що парламент підтримає розроблену модель.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що у Пенсійному фонді не вистачає коштів, тому рано чи пізно доведеться піднімати пенсійний вік.

Пенсійний вік в Україні вже підвищували восени 2011 року. Тоді запровадили поетапне підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років та збільшення виходу на пенсію для чоловіків-держслужбовців з 60 до 62 років. Тоді ж обіцяли, що другий етап пенсійної реформи має початися в 2013 році, але до другого етапу справа не дійшла. Загалом ця реформа не вирішила основну проблему – дефіциту Пенсійного фонду.

Чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом понад 17 мільярдів доларів МВФ відкрив для України у березні 2015 року.