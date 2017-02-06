КМДА: обмеження в’їзду вантажівок до Києва продовжили до 20:00

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що через складні погодні умови обмеження в’їзду вантажівок до Києва продовжили до 20:00 6 лютого.

Відповідне рішення ухвалили, щоб не створювати перешкод для роботи снігоприбиральної техніки.

Міська влада також закликає водіїв не паркувати автівки на узбіччях доріг або в недозволених місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Припарковані на проїжджій частині автомобілі, що заважають роботі снігоприбиральної техніки, будуть евакуйовані, попереджають в адміністрації.

Раніше в КМДА оголосили, що через снігопад обмежують в’їзд великогабаритного транспорту 6 лютого з 06:00 ранку.

Сьогодні вранці повідомлялося про 10-бальні затори в Києві. Місцева влада закликала жителів і гостей столиці не користуватися власним авто під час снігопаду та віддавати перевагу громадському транспорту.

Рясний снігопад у Києві розпочався вночі, синоптики оцінювали ймовірний приріст висоти снігового покриву вночі на 1,5 – 2 сантиметри, вдень – на 2 – 3 сантиметри.