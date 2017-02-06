Ткачук: СБУ вирішила не забороняти в’їзд Марін Ле Пен до України

Служба безпеки України вирішила не забороняти в’їзд в Україну кандидату в президенти Франції, лідерові популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

«Рішення про заборону в’їзду Ле Пен не ухвалювалося. За результатами оцінки всієї інформації й думок відомств ухвалили колегіальне рішення наразі не забороняти в’їзд», – сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

На початку січня Марін Ле Пен заявила, всупереч позиції Європейського союзу, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. В інтерв’ю французьким телеканалам RMC і BFMTV вона, зокрема, заявила: «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія: був референдум, мешканці Криму забажали возз’єднатися з Росією». «Я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», – додала Ле Пен і на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла: «Так».

Ці заяви викликали обурення української сторони. У СБУ не виключили, що можуть ініціювати заборону на в’їзд Ле Пен до України або вжити щодо неї інших заходів.