Данилюк попросить антикорупційні органи перевірити поїздку Насірова на інавгурацію Трампа

Міністр фінансів України Олександр Данилюк попросить антикорупційні органи перевірити поїздку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.

«Він поїхав у відпустку, не погодивши це з міністром фінансів і прем’єром. Це грубе порушення. Він поїхав на інавгурацію президента США, а це недешеве задоволення», – зазначив Данилюк, додавши, що участь у цих заходах коштувала близько 250 тисяч доларів.

Данилюк вважає необхідним перевірити походження коштів на поїздку Насірова.

«Я маю звернутися в НАЗК і НАБУ, щоб вони проаналізували цю ситуацію», – сказав міністр.

Наразі Насіров не коментував цих заяв Данилюка.

20 січня новообраний президент США Дональд Трамп виголосив клятву в Капітолії, тоді також у Вашингтоні відбувся інавгураційний парад. Повідомлялося також, що відомі українці взяли участь в інавгурації.