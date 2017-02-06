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06 лютого 2017, Київ 16:44
Новини | Події

Данилюк попросить антикорупційні органи перевірити поїздку Насірова на інавгурацію Трампа

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

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Міністр фінансів України Олександр Данилюк попросить антикорупційні органи перевірити поїздку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.

«Він поїхав у відпустку, не погодивши це з міністром фінансів і прем’єром. Це грубе порушення. Він поїхав на інавгурацію президента США, а це недешеве задоволення», – зазначив Данилюк, додавши, що участь у цих заходах коштувала близько 250 тисяч доларів.

Данилюк вважає необхідним перевірити походження коштів на поїздку Насірова.

«Я маю звернутися в НАЗК і НАБУ, щоб вони проаналізували цю ситуацію», – сказав міністр.

Наразі Насіров не коментував цих заяв Данилюка.

20 січня новообраний президент США Дональд Трамп виголосив клятву в Капітолії, тоді також у Вашингтоні відбувся інавгураційний парад. Повідомлялося також, що відомі українці взяли участь в інавгурації.

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