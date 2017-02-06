Лікарі: стан пораненого під Авдіївкою британського фотографа задовільний

Стан пораненого під Авдіївкою на Донеччині британського фотографа Крістофера Нанна оцінюють як задовільний. Про це Радіо Свобода 6 лютого повідомили в Дніпропетровській обласній офтальмологічній лікарні, де фотографу робили операцію.

За даними медиків, наразі Крістофер Нанн бачить на обидва ока, зокрема, на ліве, на якому йому робили операцію. Самопочуття фотожурналіста нормальне, кажуть лікарі.

Як повідомила заступник директора офтальмологічної лікарні Світлана Устименко, під час операції з ока пораненого витягли півсантиметровий осколок, ймовірно, пластику. За її даними, лікарі провели складну оптико-реконструктивну операцію і зберегли очі британському фотокореспонденту.

«Найбільш небезпечним було поранення лівого ока, яке супроводжувалося потужним пошкодженням практично всіх структур ока, що могло спричинити неминучу втрату ока. Мав місце значний рановий дефект райдужної оболонки і повністю був відсутній кришталик. Поранення супроводжувалося великим крововиливом всередину ока з відшаруванням сітківки. Ситуацію ускладнював факт наявності внутрішньоочного стороннього тіла великих розмірів (осколок більше ніж 5 мм)», – повідомила лікар.

За даними з лікарні, поки що фотограф перебуватиме під наглядом медиків.

Британський фотограф Крістофер Нанн упродовж трьох років передавав репортажі із зони збройного конфлікту на сході України. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого: фотограф якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна. За даними волонтерів, господиня цієї квартири загинула.