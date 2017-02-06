Суд відмовився розглядати скаргу на заочне слідство щодо Януковича, захист обіцяє звертатися до ЄСПЛ

Апеляційний суд Києва відмовився розглядати скаргу на рішення суду, яким надався дозвіл на спеціальне (заочне) слідство у кримінальному провадженні за підозрою екс- президента України Віктор Януковича у державній зраді.

Після цього рішення захист Януковича заявив про намір звернутися до Європейського суду з прав людини.

«Захист сьогодні отримав беззаперечні підстави для невідкладного звернення до ЄСПЛ по справі про державну зраду. Сьогоднішній безпрецедентний факт відмови Апеляційного суду розпочати розгляд скарги захисту на рішення Печерського районного суду щодо спеціального (заочного) розслідування є для цього достатнім доказом», – цитує прес-служба адвокатського об’єднання «Aver Lex» один з адвокатів екс-президента Віталій Сердюк.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича у справі про держзраду. Удокументі зазначалося, що ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

У січні Генеральна прокуратура повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу: тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.