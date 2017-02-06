В Івано-Франківську активісти пікетують російські банки

В Івано-Франківську кілька десятків представників партії «Національний корпус» та громадської організації цивільного корпусу «Азов» проводять акцію з протидії російським банкам в Україні та на Прикарпатті.

Вони розпочали пікетування відділення «Сбербанку Росії» в центрі міста. Активісти зверталися до перехожих із закликом бойкотувати російські банки, наклеювали на вікна наліпки із зображенням Кремля та надписом: «Увага, це банк країни-агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші».

За словами координатора «Національного корпусу» в Івано-Франківській області Сергія Сивачука, акція є насамперед інформаційною.

«Ми хотіли пролити світло, якою реально є діяльність російських банків. Коли ми проводили моніторинг по Івано-Франківську, прикро було, що лише в центрі міста ми нарахували 15 відділень різних російських банків: Сбербанк, БМ банк, ВіЕс банк і Альфа-банк», – сказав він.

«Чому російські банки, що знаходяться під санкціями у світі, в Україні набирають потужності? За нашої мовчазної згоди черв’як російських банків повільно, але впевнено виїдає українську економіку зсередини», – додав активіст.

Перед входом до банку відбувся також театралізований флеш-моб, де «ватники» з балалайкою і зброєю закликали «пожаловать в Россию».

Не всі перехожі однозначно сприйняли цю акцію, дехто вважає її «агресивною, для картинки російським телеканалам».

На проведення акції подали заявку в міськвиконком.

Протягом дня активісти проведуть її біля дев’яти найбільших відділень російських банків в середмісті.

Наприкінці січня у Києві активісти політичної партії «Національний корпус» заявили про початок кампанії з закриття російських банків, які працюють в Україні. Активісти пікетували центральні офіси дочірніх компаній російських банків «Сбербанк Росії», «Промінвестбанк», «ВТБ-Банк», «БМ-Банк» та «Альфа-Банк».

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.