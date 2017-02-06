Лінкявічус про ратифікацію угоди України і ЄС в Нідерландах: графіка немає, є сподівання

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявляє, що в Євросоюзі не знають точної дати, коли Нідерланди ратифікують Угоду про асоціацію між Україною і ЄС. Водночас в інтерв’ю Радіо Свобода він висловив сподівання на позитивне рішення.

«Сподіваюся, що ми йдемо до якогось рішення, сподіваюся, що розуміння росте… Мені складно говорити в деталях про те, що відбувається всередині Нідерландів, але я відчуваю, що там є розуміння. Я так кажу, бо сам провів день у нідерландському парламенті якийсь час тому, зустрівся з представниками різних партій і фракцій. Вважаю, що розуміння росте, але як швидко буде ухвалене рішення – я не знаю. Сподіваюся, що воно буде позитивним. Інакше ми не зможемо довести власну надійність», – сказав Лінкявічус.

«Без графіка, але зі сподіваннями», – додав він.

Нідерланди залишилися єдиною країною ЄС, що не завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС. На останній стадії, вже після схвального голосування в парламенті і підпису монарха, цей процес був зупинений за результатами консультативного референдуму, більшість учасників якого виступила проти такої ратифікації. Уряд Марка Рютте виступає за ратифікацію, але заявляє, що має взяти до уваги результати референдуму.

15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, спрямованими на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

У ЄС, зокрема, домовилися задовольнити вимогу Нідерландів і затвердити, що ратифікація цієї угоди сама по собі не надає Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу і не містить зобов’язання надати такий статус у майбутньому. Крім того, рішення визначає, що ця угода не містить зобов’язань ЄС чи країн-членів надавати Україні колективні гарантії безпеки чи іншу військову допомогу або підтримку.

Того ж дня Рютте заявив, що має намір якнайшвидше запропонувати нідерландському парламентові ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та ЄС, базуючись на ухваленому на саміті Євросоюзу законодавчо обов’язковому рішенні.