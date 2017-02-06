ДСНС: немає електрики у 5 населених пунктах біля Авдіївки

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що все ще немає електропостачання у населених пунктах Тоненьке, Північне, Веселе, Водяне, Кам'янка, які розташовані біля Авдіївки.

Як повідомляє прес-служба відомства, в Авдіївці централізоване електропостачання, сьогодні в містівідновили роботу загальноосвітні школи та дитячі садки.

У ДСНС також зазначають, що наразі проводиться робота щодо заповнення системи Донецької фільтрувальної станції водою з подальшим запуском агрегатних установок, після цього планують подавати воду в систему водопостачання.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання, а монтажники через загрозу безпеці не могли розпочати ремонт пошкодженої внаслідок обстрілів ЛЕП. 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.

В останні дні в Авдіївці спостерігається певне затишшя.