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06 лютого 2017, Київ 18:15
Новини | Події

ДСНС: немає електрики у 5 населених пунктах біля Авдіївки

Жінка біля зруйнованого обстрілом будинку в Авдіївці, 2 лютого 2017 року

Жінка біля зруйнованого обстрілом будинку в Авдіївці, 2 лютого 2017 року

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що все ще немає електропостачання у населених пунктах Тоненьке, Північне, Веселе, Водяне, Кам'янка, які розташовані біля Авдіївки.

Як повідомляє прес-служба відомства, в Авдіївці централізоване електропостачання, сьогодні в містівідновили роботу загальноосвітні школи та дитячі садки.

У ДСНС також зазначають, що наразі проводиться робота щодо заповнення системи Донецької фільтрувальної станції водою з подальшим запуском агрегатних установок, після цього планують подавати воду в систему водопостачання.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання, а монтажники через загрозу безпеці не могли розпочати ремонт пошкодженої внаслідок обстрілів ЛЕП. 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.
В останні дні в Авдіївці спостерігається певне затишшя.

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