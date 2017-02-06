ДСНС попереджає про різке похолодання в Україні

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про різке похолодання в Україні цього тижня.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укргідрометцентру, 7-8 лютого по всій території України, окрім Закарпаття, температура знизиться вдень до 9-15 градусів морозу, вночі до 12-17 градусів, а у Харківській, Донецькій, Луганській, Чернігівській та Сумській областях вночі очікують до 20-26 градусів морозу.

У ДСНС зазначають, що у низці областей, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській таЧеркаській областях, очікуються снігопади, хуртовини, снігові замети.

9 лютого нічна температура знизиться на більшій частині території України до 18-23 градусів морозу, на півдні та Прикарпатті до 8-13 градусів морозу, денна температура істотно не зміниться, додають у службі.

У Києві 7-8 лютого мінімальна температура повітря знизиться до 12-17 градусів морозу, очікується невеликий та помірний сніг, 9 лютого у Києві синоптики очікують подальшого зниження нічної температури до 18-23 градусів морозу.