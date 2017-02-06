Президент Азербайджану скасував зустріч з президентом Європейського парламенту

Президент Азербайджану Ільгам Алієв скасував зустріч з президентом Європейського парламенту у Брюсселі, де він мав переговори з чиновниками Євросоюзу, під час яких обговорювалося, зокрема, питання щодо нової угоди про партнерство між Баку і Євросоюзом.

Алієв скасував зустріч з Антоніо Таяні, президентом Європарламенту, який головував під час зустрічі щодо «продовження порушення прав людини в Азербайджані».

На цій зустрічі були присутні лідер азербайджанського політичного руху REAL Еркін Ґадірлі і Хадіджа Ісмаїлова, журналістка, яка співпрацює з Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. (Журналіста-розслідувача Хадіджу Ісмаїлову, що була ув’язнена 17 місяців, звільнили у травні 2016 року).

6 лютого Ільгам Алієм у Брюсселі зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском, представником ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федерікою Моґеріні та іншими чиновниками.

Нова угода між ЄС та Азербайджаном мала б замінити нинішню, що набула чинності у 1999 році, ставши дорожньою картою щодо торговельних відносин, інвестицій, економіки і співпраці у сфері культури.

Перед візитом Ільгама Алієва представники 76 правозахисних організацій написали спільного листа із закликом до лідерів ЄС використати візит Алієва для наполягання, що він зобов’язаний провести реформи у сфері прав людини в Азербайджані.

У заяві правозахисної організації Human Rights Watch, опублікованій 6 лютого, міститься критика на адресу влади Азербайджану щодо порушення упродовж останніх років прав журналістів, опозиційних політичних активістів та правозахисників.

У понеділок у Брюсселі президента Ільгам Алієв також зустрічався з Марошем Шевчовичем, віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу. Сторони обговорили проект південного газового коридору. Цей проект ініційований Єврокомісією. Його реалізація дозволила б постачати до Європи природний газ з регіону Каспійського моря через Грузію, Туреччину, Грецію і Албанію, що б скоротило енергетичну залежність Європи від Росії.