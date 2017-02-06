ДСНС: в Авдіївці відновили водопостачання

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що в Авдіївці відновлене водопостачання для жителів міста.

У відомстві раніше сьогодні повідомили, що проводиться робота щодо заповнення системи Донецької фільтрувальної станції водою з подальшим запуском агрегатних установок, після цього планували подати воду в систему водопостачання.

Також, за даними служби, до централізованого електропостачання підключені всі жителі Авдіївки, проте все ще немає електрики у 5 населених пунктах (400 абонентів) біля міста.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.

В останні дні в Авдіївці спостерігається певне затишшя.