Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
06 лютого 2017, Київ 18:16
Новини | Події

ДСНС: в Авдіївці відновили водопостачання

Місцеві жителі в Авдіївці, 3 лютого 2017 року

Місцеві жителі в Авдіївці, 3 лютого 2017 року

Дивитись коментарі

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що в Авдіївці відновлене водопостачання для жителів міста.

У відомстві раніше сьогодні повідомили, що проводиться робота щодо заповнення системи Донецької фільтрувальної станції водою з подальшим запуском агрегатних установок, після цього планували подати воду в систему водопостачання.

Також, за даними служби, до централізованого електропостачання підключені всі жителі Авдіївки, проте все ще немає електрики у 5 населених пунктах (400 абонентів) біля міста.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.

В останні дні в Авдіївці спостерігається певне затишшя.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG