Прокуратура: силовики викрили посадовця департаменту КМДА на одержанні хабара

Прокуратура Києва заявляє, що силовики викрили на одержанні 40 тисяч гривень неправомірної вигоди посадовця відділу департаменту земельних ресурсів КМДА.

Як повідомляє прес-служба відомства, наразі чиновниці готують повідомлення про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

«Ці кошти остання одержала у два етапи від директора підприємства за вирішення питання про укладення договору оренди земельної ділянки між підприємством та Київською міськрадою», – заявляють у прокуратурі.

Прізвища чиновниці силовики не називають. У КМДА наразі цю інформацію не коментували.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).